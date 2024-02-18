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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة البنك الأهلى وزد باستاد القاهرة

جهاز المنتخب
جهاز المنتخب
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تواجد  الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، فى مباراة البنك الأهلي أمام زد المقرر لها الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ١٣ للدوري.

جاء ذلك ضمن خطة الجهاز الفني الجديد للفراعنة بمتابعة كافة اللاعبين استعدادا للمعسكر المقبل بالإمارات.

وشدد إبراهيم حسن على أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لا يضع نتائج بطولة مارس في اعتباراته، كونها بطولة ودية، لكنه يصب تركيزه على الاستفادة منها على الصعيد الفني، حيث فضل حسام حسن المدير الفني للمنتخب خوض مواجهات تنافسية في بطولة مجمعة، بدلا من اقتصار المعسكر على التدريبات أو مواجهات ودية ذات مستوى أقل من مواجهة منتخبات كبرى، كما هو الحالي في بطولة الإمارات.

جهاز المنتخب مباريات الدوري