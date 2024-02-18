الدورى الألمانى.. تشكيل فرايبورج أمام آينتراخت فرانكفورت

أعلن كريستيان ستريش المدير الفنى لفريق فرايبورج، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره آينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه، وذلك بعد قليل على ملعب "شوارزوالد ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق فرايبورج، كالتالى:

حراسة المرمى: نوح أتوبولو.

خط الدفاع: لوكاس كوبلير، يانيك كيتيل، مانويل غولد.

خط الوسط: ريتسو دوان، ماكسيميليانو أيغيستين، نيكولاس هوفلر، جوردى ماكينجو، رونالد سالاي، فينتشينزو جريفو.

خط الهجوم:لوكاس هولير.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز السادس برصيد 32 نقطة، بينما يقع فريق فرايبورج فى المركز الثامن برصيد 28 نقطة.