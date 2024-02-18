الدورى الألمانى.. مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج

أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفنى لفريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فرايبورج، وذلك بعد قليل على ملعب "شوارزوالد ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أينتراخت فرانكفورت، كالتالى:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: توتا، ماكوتو هاسيبي، وليان باتشو.

خط الوسط: أوريليو بوتا، إلياس السخيري، ماريو جوتزه، فيليب ماكس، فارس شعيبي.

خط الهجوم: عمر مرموش، ساسا كالادزيتش.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز السادس برصيد 32 نقطة، بينما يقع فريق فرايبورج فى المركز الثامن برصيد 28 نقطة.