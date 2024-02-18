علاقة تاريخية بين الأهلي والزمالك.. الخطيب يسير على درب صالح سليم وحلمي زامورا

يزور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارة القلعة الحمراء، مقر نادي الزمالك غدا الإثنين تلبية لدعوة مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وكان حسين لبيب رئيس الزمالك عقب فوزه برئاسة مجلس الزمالك توجه بدعوة لمجلس إدارة الأهلي لزيارة القلعة البيضاء في سابقة تاريخية بعد فترة من توتر الأجواء.

وستكون زيارة محمود الخطيب لنادي الزمالك الأولى منذ توليه رئاسة القلعة الحمراء في عام 2017 بعد الفوز في الانتخابات.

وشهدت السنوات الماضية توتر في الأجواء بين مجلس إدارتي الأهلي والزمالك ومشاحنات بيهما اعقبها الدخول في نزاع قضائي بين رئيسي مجلس الإدارة تم تداوله في ساحات المحاكم بين رئيس الأهلي ورئيس الزمالك السابق.

وتعتبر هذه الزيارة تاريخية وستكون شاهدة على عودة العلاقات الوطيدة بين القطبين الكبيرين الممتدة منذ أكثر من 100 سنة.

وجاءت آخر زيارة رئيس لمجلس الأهلي إلى الزمالك قبل 15 عامًا ،عندما زار حسن حمدي رئيس الأهلي، نادي الزمالك عام 2009 بعد نجاح ممدوح عباس في الانتخابات بناء على دعوة من الآخير للتعاون في بعض القضايا المشتركة.

وسبقتها زيارة في أواخر الثمانينات الزيارة التي قام بها حسن أبوالفتوح رئيس الزمالك الأسبق، لتهنئة مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة الراحل عبده صالح الوحش.

كما سبق للمايسترو الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي بزيارة لنادي الزمالك برفقة مجلسه بعدما ابلغ الراحل حلمي زامورا رئيس نادي الزمالك التاريخي الراحل صالح سليم بأنه سيقوز بزيارة النادي الأهلي برفقة مجلس إدارة القلعة البيضاء ورموز الزمالك لتهنئته بالفوز في انتخابات القلعة الحمراء للمرة الأولى في 1980، ولكن صالح سليم تحدث مع “زامورا” وأبلغه بأنه هو من سيقوز بزيارة الزمالك برفقة مجلسه الجديد للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الطرفين.

واستقبال مجلس إدارة الزمالك برئاسة حلمي زامورا، مجلس الأهلي برئاسة صالح سليم في مقر القلعة البيضاء لتقبّل التهنئة من رمز نادي الزمالك ورئيسه التاريخي.