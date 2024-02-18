الدورى الإيطالى.. ثلاثى هجومى لفيرونتينا فى مواجهة إمبولى

أعلن فينشينزو ايتاليانو المدير الفنى لفريق فيرونتينا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إمبولى، وذلك بعد قليل على ملعب "كارلو كاستيلاني"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق فيرونتينا كالتالى:

حراسة المرمى: بيترو تيراتشيانو.

خط الدفاع: دافيد فاراوني، لوكاس مارتينيز كوارتا، نيكولا ميلنكوفيتش، كريستيانو بيراغي.

خط الوسط: رولاندو ماندراغورا، ألفريد دونكان، نيكولاس غونزاليس.

خط الهجوم: لوكاس بيلتران، ريكاردو سوتيل، أندريا بيلوتي.



ويحتل فريق فيرونتينا المركز السابع برصيد 37 نقطة، بينما يقع فريق إمبولى فى المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة بالدورى الإيطالى.