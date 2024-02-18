أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون تشكيل فريقه، الذى يواجه به نظيره شيفيلد يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالى:
حراسة المرمى: بارت فيربوغين.
خط الدفاع: يان باول فان هيكي، لويس دينك، آدم وبستر، طارق لامبتي.
خط الوسط: كاورو ميتوما، باسكال غروز، فاكوندو بونانوتي، بيلي جيلمور.
خط الهجوم: داني ويلبيك، سيمون ادينجرا.
ويحتل فريق برايتون المركز التاسع برصيد 35 نقطة، بينما يقع فريق شيفيلد يونايتد فى قاع ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 13 نقطة.
البوابة سبورت
الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لبرايتون في مواجهة شيفيلد يونايتد
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أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون تشكيل فريقه، الذى يواجه به نظيره شيفيلد يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون تشكيل فريقه، الذى يواجه به نظيره شيفيلد يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.