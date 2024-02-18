الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لبرايتون في مواجهة شيفيلد يونايتد

أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون تشكيل فريقه، الذى يواجه به نظيره شيفيلد يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالى:

حراسة المرمى: بارت فيربوغين.

خط الدفاع: يان باول فان هيكي، لويس دينك، آدم وبستر، طارق لامبتي.

خط الوسط: كاورو ميتوما، باسكال غروز، فاكوندو بونانوتي، بيلي جيلمور.

خط الهجوم: داني ويلبيك، سيمون ادينجرا.



ويحتل فريق برايتون المركز التاسع برصيد 35 نقطة، بينما يقع فريق شيفيلد يونايتد فى قاع ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 13 نقطة.