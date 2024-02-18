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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لبرايتون في مواجهة شيفيلد يونايتد

برايتون
برايتون
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أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون تشكيل فريقه، الذى يواجه به نظيره شيفيلد يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالى:
حراسة المرمى: بارت فيربوغين.
خط الدفاع: يان باول فان هيكي، لويس دينك، آدم وبستر، طارق لامبتي.
خط الوسط: كاورو ميتوما، باسكال غروز، فاكوندو بونانوتي، بيلي جيلمور.
خط الهجوم: داني ويلبيك، سيمون ادينجرا.

ويحتل فريق برايتون المركز التاسع برصيد 35 نقطة، بينما يقع فريق شيفيلد يونايتد فى قاع ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 13 نقطة.

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