الدوري السعودي.. أمير سعيود يقود الرائد لمواجهة الهلال

أعلن إيجور جوفيشفيو المدير لافنى لفريق الرائد تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الهلال، وذلك بعد قليل على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".



جاء تشكيل فريق الرائد كالتالى:

حراسة المرمى: أندري مورييرا.

خط الدفاع: محمد سالم الدوسري، مبارك عبدالرحمن الراجح، عمر غونزاليس، مامادو لوم.

خط الوسط: حمد سليمان الجيزاني، محمد فوزير، ماثياس نورمان، خالد محمد السبيعي.

خط الهجوم: أمير سعيود، كريم البركاوي.



ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، بينما يقع الرائد فى المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة.