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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أحمد أوفا يقود هجوم إنبي أمام سموحة في الدورى

إنبي
إنبي
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أعلن الجهاز الفني المؤقت لفريق إنبي بقيادة  سيد ياسين التشكيلة الأساسية للقاء سموحة الذى سيقام بعد قليل على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مواجهات الأسبوع الـ13 في الدورى الممتاز.

وجاءت تشكيلة الفريق البترولي على النحو التالي :

 حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : أحمد صبيحة - احمد كالوشا - محمد حامد.

خط الوسط : على فوزي- احمد العجوز - مروان داوود - مودي ناصر.

خط الهجوم : مصطفى شكشك - أحمد نادر - أحمد أوفا.

وكان فريق إنبي قد فاز في الجولة الماضية على حساب  المقاولون العرب بهدف فى الجولة الماضية  فيما تعادل سموحة أمام  البنك الأهلى بهدف لكل فريق.

نبي المقاولون أحمد نادر - أحمد اوفا حمد اوفا