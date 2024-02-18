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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دورى روشن.. الدوسرى يقود الهلال لمواجهة الرائد

الهلال
الهلال
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أعلن خورخي خيسوس المدير الفنى لفريق الهلال ، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الهلال، وذلك بعد قليل على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
وجاء تشكيل فريق الهلال كالتالى:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: لودي، علي البليهي، حسان تمبكتي، محمد البريك.
خط الوسط: روبن نيفيز، مالكوم، سيرجي سافيتش.
خط الهجوم: سالم الدوسري، أليكساندر ميتروفيتش، ميشايل.
ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، بينما يقع الرائد فى المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة.

سالم الدوسري الدوري السعودي للمحترفين روشن تشكيل فريق الهلال