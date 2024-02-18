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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس عربية النواب: تحرك مصر أمام العدل الدولية يفضح ممارسات الكيان الإسرائيلي في حق الفلسطينين

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة
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أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد فؤاد أباظة، أهمية التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية من أجل كشف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة، إلى أن مصر من أوئل الدول الداعمة للقضية الفلسطينينة، وبهذا التحرك ستنجح في فضح استمرار الكيان الإسرائيلي في الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأوضح أباظة، أن تقديم مذكرة أمام محكمة العدل الدولية يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصا في ظل استمرار محاولات الاستفزاز الإسرائيلية على الحدود المصري، والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة ورفح.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، قائلا: ولا تلتفت إسرائيل لأي دعوات من شأنها تحقيق السلام في المنطقة.

ولفت النائب، إلى أن هذا التحرك يساهم في مواجهة المخطط الإسرائيلي بتهجير أهالي قطاع غزة، وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر كانت وستظل هي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينينة.

لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أحمد فؤاد أباظة