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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة السكساكا بطما

جانب من العمل
جانب من العمل
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تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه السكساكا السطحية والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٨٥ الف متر مكعب لكل يوم وتخدم فيما يقرب من 400 الف نسمة بمدينة طما وقراها وذلك للاطمئنان على الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة وبتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى طوارى.
كما اكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لاعمال اصلاح خط انحدار المياه والذى يقوم بربط الخزان الارضى وخزان المياه المناول والتى من المقرر الانتهاء منه فى منتصف مارس القادم بتكلفة تبلغ 3.4 مليون جنيه دون التاثير على تشغيل المحطة وضخ المياه للمواطنين.

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