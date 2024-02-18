رضا سليم يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام ميدياما الغاني

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على عودة لاعبه المغربى رضا سليم لتشكيل المارد الأحمر فى مباراته المقبلة أمام ميدياما الغاني وذلك بديلا لحسين الشحات لاعب الفريق.

وشارك رضا سليم بديلا فى مباراة الأهلي الأخيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة بخلع فى الترقوة.

وظهر حسين الشحات بمستوى متراجع فنياً وبدنياً أمام بطل الجزائر، ما دفع كولر للتفكير فى عودة رضا سليم للمشاركة بشكل أساسي للاستفادة من سرعته ومهارته فى تحقيق الفوز على بطل غانا.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويلية في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي فى 3 مباريات متتالية بدوري أبطال أفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويأمل كولر في تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه منعاً لتكرارها في مباراة بمباراة ميدياما الغاني فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.

ورفض الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فكرة السفر لغانا مباشرة من الجزائر مفضلا العودة للقاهرة أولا.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغاني المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة في غانا بالجولة الخامسة لدوري ابطال افريقيا.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب ارتباطات الأهلي الأفريقية.