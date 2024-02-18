"البوابة" تنشر خريطة الموسم الرمضاني 2024

بدأ العد التنازلى عن التجمع الأكبر للدراما العربية، من خلال المنافسات فى الموسم الرمضاني لأكبر وأهم نجوم الوطن العربى، من خلال دراما الفن المصري، وعلى مدار سنوات يظل الموسم الدرامي المصري لشهر رمضان هو الحدث الأكبر والأهم والأبرز فى العالم العربى، ويستعد الجمهور بمتابعة تلك الفترة بشغف كبير، وهى فترة طرح شركات الإنتاج للبرومو الدعائى الخاص بالأعمال الفنية، ومع كل فيديو دعائى يتم التواصل بين المشاهد ولبضع ثوان للتشويق من قبل لمحات بسيطة للأحداث، مما يزيد الشغف واللهفة لبداية الملحمة الفنية والعرض خلال الموسم الرمضاني، وبعد طرح شركات الإنتاج خلال الأيام والساعات القليلة الماضية لكل البرومو الدعائى للأعمال الفنية المشاركة، ترصد “البوابة” خريطة الدراما الرمضانية للموسم المقبل..

الحشاشين



يعتبر مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبدالعزيز هو الأكثر انتظارا من قبل الجماهير، خاصة أن العمل تم تأجيله من دراما 2023 إلى الموسم الحالى 2024، وذلك بسبب أن العمل تاريخي ويستحق التركيز بشكل أفضل وعدم التعجل فى ظهوره.



وعلق النجم كريم عبدالعزيز فى تصريحات إعلامية، أن العمل هو الأضخم فى تاريخ الدراما المصرية، وتدور أحداثه عام 1000، وهو ما يحتاج الكثير من التدقيق والمجهود والتقنيات، لمحاكاة الواقع فى ذلك الزمن.



وتابع "أنا فى قمة السعادة لأنه العمل الثالث مع المخرج بيتر ميمي، والكاتب الكبير عبدالرحيم كمال لأننى أحب هذا الرجل وأقدره، والعمل لابد أن يظهر بالشكل الذى يستحقه الجمهور".

المسلسل تدور أحداثه بشكل سرد تاريخى لطائفة فى زمن بعيد، وتسير الأحداث بشكل درامي تشويقى، والمسلسل بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عيد، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، عمر الشناوى، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سامي الشيخ، نور إيهاب، ياسر على ماهر، سوزان نجم الدين، تأليف عبدالرحيم كمال، والإخراج لبيتر ميمي.



ألف ليلة وليلة

يشارك الفنان ياسر جلال فى السباق الرمضاني الحالى بمسلسل "جودر" وهو نسخة مسلسل "ألف ليلة وليلة"، والذى يدور فى إطار من الفانتازيا فى الطرح والأحداث، والصراع الأبدي بين الخير والشر، ويعتبر المسلسل تحديا جديدا لدراما رمضان هذا العام ما بين إقناع المشاهد بطرح مسلسل ألف ليلة وليلة عام 2024، وبين الإنتاج الخاص لمثل تلك النوعية من الأعمال الفنية.

المسلسل بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، أحمد بدير، تارا عماد، أيتن عامر، جيهان الشماشرجى، والإخراج لإسلام خيري.



بيت الرفاعى

يعرض فى شهر رمضان المقبل مسلسل "بيت الرفاعى"، والذى يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، لتستمر رحلة الفنان أمير كرارة من الأعمال المتتالية وضيف درامي دائم على المائدة الرمضانية لسنوات متتالية.

وتدور أحداث المسلسل بشكل من العلاقات المتشابكة ويقع بطل العمل فى العديد من المواجهات بين من حوله فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقي درامي.

المسلسل بطولة أمير كرارة، محمد لطفى، سيد رجب، صفاء الطوخي، أحمد رزق، ميرنا جميل، ملك قورة، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، تأليف بيتر ميمي، والإخراج لأحمد نادر جلال.



دراما إحياء الأعمال الفنية السابقة.. "إمبراطورية م"

يقدم الفنان خالد النبوى مسلسل "إمبراطورية م" عن قصة فيلم “إمبراطورية م” للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ويقدم الفنان خالد النبوى قصة رجل يعيش مع أبنائه صراعا بين الأجيال لما يمثل تفاوتا ثقافيا وفكريا بين الأب وأبنائه، وتتصاعد الأحداث بشكل تشويقي.



المسلسل بطولة خالد النبوى، نور النبوى، حلا شيحة، محمود حافظ، نشوى مصطفى، محمد محمود عبدالعزيز، والإخراج لمحمد سلامة.

"جري الوحوش"

يعرض مسلسل “جري الوحوش” ضمن السباق الرمضانى المقبل، والمسلسل مأخوذ عن الفيلم السينمائى "جرى الوحوش"، والذى يعد من أهم أفلام السينما المصرية، ويقدم المسلسل إعادة طرح للفيلم ولكن بسرد مختلف للأحداث حسب تصريحات مخرج العمل.

المسلسل بطولة نضال الشافعى، صلاح عبدالله، فادية عبدالغنى، محمود حجازى، سميرة صدقى، عن قصة الكاتب الكبير محمود أبوزيد، والإخراج لعبدالعزيز الحشاد.



دراما سلسلة الأجزاء..

الكبير أوى "الجزء الثامن"

يعتبر مسلسل الكبير أوى العمل الأطول فى السباق الرمضاني من ضمن أعمال الأجزاء، واعتاد الجمهور المصرى والعربى على تواجد الفنان أحمد مكي بشخصية الكبير أوى فى رمضان من كل عام، على مدار 7 سنوات ماضية، وأصبح المسلسل بتفاصيله الكوميدية شريكا رئيسيا على مائدة دراما الكوميديا.

المسلسل بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، أحمد الجندي.

المداح الجزء الرابع

يشارك مسلسل المداح فى دراما رمضان المقبل، بنوعية الأعمال الفنية ذات الأجزاء الممتدة، وتدور أحداث مسلسل المداح فى عالم الدجل والشعوذه والجن، وحقق المسلسل نجاحات كبيرة خلال الأجزاء الثلاثة الماضية، ويستمر بالمشاركة فى الموسم الرمضاني بالجزء الرابع.

المسلسل بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، والإخراج لأحمد سمير فرج.

كامل العدد

بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل "كامل العدد" فى رمضان الماضى، يستكمل صناع المسلسل الجزء الثانى من العمل والمشاركة فى دراما رمضان هذا العام.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب تجميل يلتقى بإحدي الفتيات تعمل ببيع منتجات التجميل فى أحد المعارض، وبعد مناوشات بينهما، يقع فى حبها، وينجح فى الزواج منها رغم كل التحديات والصعاب، ويقدم الجزء الثاني استكمالا فى العلاقة ما بعد الزواج، والتحديات الجديدة للعلاقة تحت غطاء الرابط الاجتماعي وهو الزواج، فى تصاعد الأحداث بشكل كوميدي اجتماعي.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، والإخراج لخالد الحلفاوى.

الأعمال الكوميدية..

"أشغال شقة"

يشارك الفنان هشام ماجد بالمسلسل الكوميدي "أشغال شقة"، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي لينضم لكتيبة أعمال الكوميديا فى رمضان.

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، سلوى محمد على، شيرين، مصطفى غريب والإخراج لخالد دياب.

"خالد نور وولده نور خالد"

يقدم الفنان شيكو مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" فى رمضان المقبل، ويشاركه البطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وينافس شيكو الفنان هشام ماجد بعد الانفصال الفنى بينهم لفترة دامت لسنوات، بعد ثنائية استمرت مع الفنان أحمد فهمى الضلع الثالث لهم.

المسلسل بطولة شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، والإخراج لمحمد أمين.

أكرم حسنى "بابا جه"

ينافس الفنان أكرم حسني بعمل كوميدي من خلال دراما رمضان هذا العام، ويقدم مسلسل "بابا جه" وذلك بعد العديد من الأعمال الكوميدية الناجحة، سواء على مستوى الدراما فى رمضان السنوات الماضية، أو على مستوى السينما.

المسلسل بطولة أكرم حسنى، نسرين أمين، لافيينا نادر، محمود البزاوى، سما إبراهيم، ريم عبدالقادر، والإخراج لخالد مرعى.

الدراما الشعبية.. "حق عرب"

يقدم الفنان أحمد العوضى لونا فنيا خاصا بالدراما الشعبية، والذى ينجح فى تجسيده، ويشارك بمسلسل "حق عرب"، والذى يناقش العديد من الصراعات داخل طبقات المجتمع الشعبى.

المسلسل بطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دينا فؤاد، أحمد عبدالله محمود، والإخراج لإسماعيل فاروق.

كوبرا

يشارك الفنان محمد إمام فى الدراما الرمضانية بمسلسل "كوبرا"، ويقدم شخصية شعبية، له ورشة ويصطدم بالعديد من الصراعات والتى تجبره على المواجهة، فى تصاعد للأحداث بشكل درامي تشويقى.

المسلسل بطولة محمد إمام، منة فضالى، هشام إسماعيل، أوس أوس، دنيا ماهر والإخراج لأحمد شفيق.

المعلم

ينتمي مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان لنوعية الأعمال الشعبية، حيث يجسد شخصية تاجر سمك يواجه الكثير من التحديات للوقوف أمام أعدائه لاستعادة هيبته ومكانته فى السوق مرة أخرى، وتتصاعد الأحداث فى إطار تشويقى.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، انتصار، والإخراج مرقس عادل.

العتاولة

يقدم المسلسل تفاصيل الشارع المصرى من خلال الدخول إلى عالم تفاصيل الحياة داخل الحارة والشارع المصرى، وتقديم كل نماذج المحاكاة للأحداث التى تمر بالمناطق الشعبية.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، باسم سمرة، صلاح عبدالله، حنان يوسف، والإخراج لأحمد خالد موسى.

محارب

يعود الفنان حسن الرداد لدراما رمضان العام الحالى، بمسلسل "محارب" وهو من الأعمال الاجتماعية لدراما البطل الشعبى، حيث تدور الأحداث حول شاب من صعيد مصر يلجأ إلى القاهرة بعد وفاة والده ليعول أسرته، وتمر الأحداث بمفجآت فى تصاعد تشويقي.

المسلسل بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، سلوى عثمان، نيرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ناهد السباعى، أمير صلاح، ماجد المصرى، عابد عناني، كريم العمري، ملك زاهر، محمود الليثي، والإخراج لشيرين عادل.

دراما الشباب

"مسار إجباري"

يقدم مسلسل مسار إجبارى بطولة شبابية للفنان أحمد داش ويشاركه البطولة الفنان عصام عمر، وتصدرت الوجوه الشبابية البوسترات الدعائية للعمل فى خطة تفسح الطريق لجيل جديد من نجوم دراما المستقبل.

المسلسل بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، جورى بكر، رشدي الشامي، محسن منصور، والإخراج لنادين خان.

"أعلى نسبة مشاهدة"

تصدرت الفنانة الشابة سلمي أبوضيف البوستر الدعائى لمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" والذي يقدم نموذج السوشيال ميديا وهوس التريند والتربح فى إطار مناقشة قضية مجتمعية هامة.

المسلسل بطولة سلمة أبوضيف، ليلي زاهر، هند عبدالحليم، انتصار، فرح يوسف، محمد محمود، إسلام إبراهيم والإخراج لياسمين أحمد كامل.

البطولة النسائية

"صيد العقارب"

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق فى الدراما الرمضانية هذا العام بمسلسل "صيد العقارب"، ولفت البرومو الدعائى للعمل نظر الجمهور والذى أبدي إعجابه من شكل الأحداث واستخدام العقرب والسم المستخلص منه فى إيصال العديد من الرسائل، خاصة بطلة العمل والتى وجهت من خلال العقرب قدرتها على التعامل مع الشر ومواجهته بل والصدام مع أى شخص بمنتهي الذكاء والحذر.

المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولى، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد سعيد عبدالغنى، تأليف باهر دويدار والإخراج لأحمد حسن.

"فراولة"

تعود الفنانة نيللي كريم لدراما رمضان هذا العام بمسلسل كوميدي، وهو لشخصية بسيطة تسعي أن تزاحم الطبقات العليا، وتواجه العديد من المواقف والصدامات فى إطار كوميدي.

المسلسل بطولة نيللي كريم، صدقى صخر، أحمد فهيم، شيماء سيف، حجاج عبدالعظيم، والإخراج لمحمد على.

"نعمة الأفوكاتو"

تشارك الفنانة مى عمر فى الموسم الرمضاني بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وهو تعاون مع زوجها المخرج محمد سامي.

المسلسل بطولة مى عمر، أروى جودة، كمال أبو رية، أحمد زاهر، سلوى عثمان، سامي مغاورى، والإخراج لمحمد سامى.

"لانش بوكس"

بمسلسل اجتماعي لايت، تشارك النجمة غادة عادل فى السباق الرمضاني بمسلسل "لانش بوكس"، حيث تدور الأحداث حول مجموعة من النساء تسير بهن الأحداث بشكل طبيعي، حتى تتصاعد بشكل كوميدي وتضطرهن الظروف لتكوين عصابة بشكل مفاجئ وممارسة كل أشكال الإجرام.

المسلسل بطولة غادة عادل، أحمد وفيق، جميلة عوض، فدوى عابد، والإخراج هشام الرشيدي.

"صدفة"

تشارك الفنانة ريهام حجاج بمسلسل "صدفة" تأليف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، وشاركا سويا بالعديد من الأعمال الدرامية خلال السنوات الأخيرة من خلال توأمة فنية بينهما.

المسلسل بطولة ريهام حجاج، سلوي خطاب، خالد الصاوى، رحاب الجمل، تأليف أيمن سلامة والإخراج لسامح عبدالعزيز.

"سر إلهي"

وعلى مدار سنوات تشارك الفنانة روجينا فى الدراما الرمضانية بعمل فنى، وتقدم هذا العام مسلسل "سر إلهي"، وتدور الأحداث فى تصاعد كبير لفتاة يتم ظلمها من كل من حولها، وتعيش تفاصيل من الأزمات والمشاكل تؤدي بها إلى السجن، وتخرج وتنتقم من كل من ظلمها.

ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم روجينا، صلاح عبدالله، نهي عابدين، مراد مكرم، محمود حجازي، محمد ثروت، والإخراج لرؤوف عبدالعزيز.

"ب 100 راجل"

عودة للفنانة سمية الخشاب للدراما الرمضانية والبطولة من خلال أحداث مسلسل "ب100 راجل"، والذى يقدم شخصية امرأة قوية تتصاعد بها الأحداث لعدة مواجهات صعبة، وعلقت الفنانة سمية الخشاب أنها تعكف على التركيز على الشخصية وتوقفت عن السوشيال ميديا، ووعدت الجمهور بشخصية مختلفة.

المسلسل بطولة سمية الخشاب، محمد القس، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، هالة فاخر، والإخراج لإبرام نشأت.

"عتبات البهجة" عودة الفخراني مصدر بهجة

تمثل عودة الفنان القدير يحيي الفخراني إلى دراما رمضان هذا العام، بعد غياب دام لثلاث سنوات، منذ آخر أعماله مسسلسل "نجيب زاهي زركش"، ويقدم الفنان يحيي الفخراني هذا العام مسلسل "عتبات البهجة"، عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وكتابة الدكتور مدحت العدل.

وأكد الدكتور مدحت العدل فى تصريحات خاصة لـ "البوابة " أن العمل مع الدكتور يحيي الفخراني شرف، وأنه سعيد أنه فى تاريخه الفني مسلسل مع فنان قدير بحجمه.

المسلسل بطولة يحيي الفخراني، سيد رجب، جومانا مراد، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وكتابة درامية للدكتور مدحت العدل والإخراج لمجدي أبوعميرة.