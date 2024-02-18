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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إحالة عاملين صحة بالشرقية للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية  المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الصحية بمدينة القنايات ومركز ديرب نجم لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم حضور  ١٩ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمدينة القنايات التابعة لمديرية  الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

وعدم حضور ٥ من العاملين  بمقر  الوحدة الصحية بقرية إكراش  التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمركز ديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطنين تحسين مستوى الأداء مديرية الشؤون الصحية بالشرقية ممدوح غراب محافظ الشرقية