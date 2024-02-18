مجلس الأهلي يعلن زيارة نادي الزمالك غدا

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، زيارة نادي الزمالك غدًا الاثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها في الفترة الأخيرة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وقال النادي الأهلي في بيانر رسمي: إن هذه الزيارة الودية تأتي ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وكان من المفترض أن يقوم مجلس الأهلي بتلبية الدعوة في وقت سابق، إلا أن الظروف التي مر بها النادي وخاصة الوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

يذكر أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية الأهلي والزمالك دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.

كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية بين الأهلي والزمالك التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.