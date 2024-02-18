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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس إدارة الهرم

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد، مدارس(محمود عمر الثانوية بنات، والأهرام للتعليم الأساسي) التابعتان لإدارة الهرم التعليمية، رافقه فيها  محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم، و خالد عبدالحميد مدير عام الإدارة.
 

بدأت الجولة بتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وكذلك المعامل، كما قام بالاطمئمان على تسليم جميع الطلاب للكتب الدراسية ومحاورتهم في الحصص التعليمية للوقوف على مستوي تحصيل الطلاب للمادة العلمية.
 

وأكد على ضرورة تفعيل حصص المشاهدة والاهتمام بالطلاب الضعاف ورفع مستواهم العلمي، كذلك الاهتمام بممارسة الأنشطة المختلفة لإكساب الطلاب المهارات الحياتية التي تساعد على خلق جيل مبدع قادر علي التفكير العلمي.

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