الدوري الإيطالي.. شوط أول إيجابي بين لاتسيو وبولونيا

انتهى الشوط الأول بين فريق لاتسيو، ونظيره بولونيا، بالتعادل الإيجابى بهف لكل فريق فى المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب " الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.



جاء هدفى الشوط الأول عن طريق اللاعب غوستاف ايساكسون فى الدقيقة الـ 18 لصالح فريق لاتسيو، بنما جاء هدف التعديل لبولونيا عن طريق اللاعب أسامة العزوزي فى الدقيقة الـ 39 من عمر اللقاء.



ودخل فريق لاتسيو بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.

خط الدفاع: مانويل لاتزاري، باتريكيو غابارون، ماريو خيلا، أدام ماروسيتش.

خط الوسط: ماتيو جندوزي، دانيلو كاتالدي، لويس البيرتو.

خط الهجوم: غوستاف ايساكسون، شيرو ايموبيلي، فيليبي اندرسون.



ويحتل فريق لاتسيو المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما يق فريق بولونيا فى المركز الخامس برصيد 42 نقطة فى ترتيب الدورى الإيطالى "الكالتشيو".