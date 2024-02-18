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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي ضد الشمس والزمالك مع وادي دجلة في دور الثمانية بدوري سيدات الطائرة

طائرة الاهلي
طائرة الاهلي
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أجريت اليوم الأحد قرعة دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024

وكانت منافسات الدور التصنيفي قد انتهت أمس و التي شهدت تأهل الأهلي و الزمالك و سبورتنج و سموحة في التصنيف الأول وتأهل الصيد و الشمس و الزهور ووادي دجلة في التصنيف الثاني.

وأسفرت القرعة عن المواجهات الأتية :

الأهلي x الشمس
سبورتنج x الصيد
سموحة x الزهور 
الزمالك x وادي دجلة

وتقام منافسات دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بنظام البلاي أوف يومي 29 فبراير الجاري و 1 مارس المقبل وفي حالة وجود مباراة فاصلة تقام 3 مارس.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد قرر تعديل موعد سوبر سيدات الكرة الطائرة ليقام يومى 24 و26 فبراير الجارى .

الأهلى دوري سيدات الطائرة وادي دجلة