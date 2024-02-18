الأهلي ضد الشمس والزمالك مع وادي دجلة في دور الثمانية بدوري سيدات الطائرة

أجريت اليوم الأحد قرعة دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024

وكانت منافسات الدور التصنيفي قد انتهت أمس و التي شهدت تأهل الأهلي و الزمالك و سبورتنج و سموحة في التصنيف الأول وتأهل الصيد و الشمس و الزهور ووادي دجلة في التصنيف الثاني.

وأسفرت القرعة عن المواجهات الأتية :

الأهلي x الشمس

سبورتنج x الصيد

سموحة x الزهور

الزمالك x وادي دجلة

وتقام منافسات دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بنظام البلاي أوف يومي 29 فبراير الجاري و 1 مارس المقبل وفي حالة وجود مباراة فاصلة تقام 3 مارس.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد قرر تعديل موعد سوبر سيدات الكرة الطائرة ليقام يومى 24 و26 فبراير الجارى .