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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلماني يطالب وزارة الصناعة بالقضاء علي البيروقراطية وترتيب الأولويات للعبور من الأزمة

النائب طارق رسلان
النائب طارق رسلان
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قال النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ إن الصناعة هي أمل الشعب المصري للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة ، وان الامآل  كبيرة جدا في هذا الشأن بما يناسب طموحاتنا في الجمهوريه الجديده.


وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة اليوم ، أن الصناعة تعاني تحديات كثيرة، مصانع كثيرة تعاني مشكلات قد تكون بسيطة وليست مستحيلة.

وتابع أن المشكلات التي تعاني منها الصناعات إذا تخلت وزارة الصناعة عن البيروقراطية التي يتبعها الموظفين، حتى نستطيع العبور من الأزمة.

وطالب رسلان بضرورة ترتيب الأولويات، لأن هناك بعض المصانع متوقفة بسبب قطع ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم التوسع في التصنيع الزراعي أمر غاية في الأهمية، خاصة وأن المستلزمات متوفرة، وفتح مجال تصدير الحصالات الزراعية.

النائب طارق رسلان الصناعة الشيوخ وزارة الصناعة