ماجدة خير الله عن تجسيد منى زكي لكوكب الشرق: "أخشى عليها من المغامرة"

عبرت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن عدم ترحيبها بتجسيد الفنانة منى زكي لشخصية كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم سينمائي جديد.

وعللت ماجدة رأيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقالت:"مني زكي حققت في الفترة الاخيره نجاحا فنيا يضعها في الصداره من خلال مسلسل تليفزيوني تحت الوصايه وفيلم سينمائي رحله 404 ، اخشي عليها من مغامرة او مقامرة اداء شخصيه ام كلثوم".

وتابعت ماجدة:"فهي تختلف في المواصفات الشكليه تماما عن كوكب الشرق، بالاضافه لأن صوت ام كلثوم في الاحاديث العاديه كان صوتا رخيما مميزا وبعيد تماما عن صوت مني زكي، ثم ان تجربة تقدبم سيره ذاتيه لاحد اساطين الفن او الادب لاتصادف نجاحا في اعمالنا الابداعيه الا فيما ندر ،وأعتقد والله اعلم ان فكرة تقديم فيلم عن ام كلثوم في الوقت الحالي تفتق عنها ذهن مسؤول الترفيه وطبعا سوف يستعين بصوت آمال ماهر لتقدم اغنيات ام كلثوم ويكون المشروع كله عربون صلح مالناش دعوه بيه، ويساورني الشك في احتمالات نجاحه فنيا حتي لو استعانوا بكل وسائل الدعايه الممكنه والغير ممكنه".

يشار إلى أن منى زكي يعرض لها في السينمات حاليا فيلم "رحلة 404" الذي تدور أحداثه حول "غادة" التي تتورط في مشكلة طارئة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجمل جمع مبلغ مالي كبير.

فيلم "رحلة 404" يشارك في بطولته خالد الصاوي، الفنانة شيرين رضا، الفنان محمد علاء، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.