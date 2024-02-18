ياسر قمر: نشكر دعم الدولة وانتخابات الإفريقي للطائرة مهمة صعبة

أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن ترشيح 5 مصريين في مناصب مختلفة في انتخابات الاتحاد الإفريقي خلال الكونجرس الذي سيعقد أغسطس المقبل يؤكد ثقة الاتحاد الافريقي في مجلس إدارة الاتحاد المصرى للعبة.

وأضاف المهندس ياسر قمرأن هذه الترشيحات مهمة للغاية لأنها تعكس العلاقات الطيبة لمجلس إدارة الاتحاد المصري بالاتحاد الأفريقي الذي رشح أكثر من مسؤول في المجلس بمناصب قوية.

وأشاد المهندس ياسر قمر بدعم القيادة السياسية، بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية.

تابع " قمر" أن اتحاد الطائرة المصري يمر بمرحلة عظيمة في تاريخ اللعبة سواء على مستوى النتائج للمنتخبات بشكل عام رجال وسيدات وشباب وناشئين وكذلك الأندية، فضلًا عن النجاح الإداري وتقديم كوادر مميزة في شتى المناصب.

واختتم قمر تصريحاته متمنيًا استمرار دعم الدولة للفوز في انتخابات الاتحاد الإفريقي والمقرر انعقادها 8 أغسطس المقبل

وكان الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، خاطب نظيره المصري من أجل تحديد الأسماء التي يرغب الاتحاد المصري في ترشيحها في لجان الاتحاد الإفريقي في الانتخابات المقبلة.

وأرسل الاتحاد المصري للكرة الطائرة ترشيحاته و التي جاءت كالتالي : ياسر قمر على مقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري، على منصب عضوية لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي ، و هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري لعضوية اللجنة الإعلامية، وترشيح وليد عبد الصمد في عضوية لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، لعضوية لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي .

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة قد وافق مؤخرا على إقامة البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين .