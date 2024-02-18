رئيس جامعة عين شمس يفتتح معرض منتجات الشركات المصرية

افتتح اليوم محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض منتجات الشركات المصرية الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالحرم الجامعي الرئيسي تحت إشراف اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الإفتتاح تفقد زين العابدين أروقة المعرض وتعرف على المنتجات المتنوعة.

و أكد حرص إدارة الجامعة على دعم المنتج الوطنى من خلال استثمار المجتمع الجامعى فى تحقيق انتشار أوسع للمنتج المصري ودعم الصناعات المصرية.

كما أشاد بتنوع المعروضات من أجهزة إلكترونية وكتب ومستحضرات تجميل وعناية وشركات صناعات غذائية.

كما أوضحت فاروق أهمية الدور المجتمعى الذى يقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى دعم الصناعات الوطنية وخلق أسواق اكثر انتشاراً بين فئات الشباب للمنتج المصري الذى لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

وأكدت دعمها لتكرار هذه المعارض الناجحة بمختلف أرجاء الجامعة لافادة أكبر عدد من طلاب كليات الجامعة ومنتسبيها.

كما أشاد العارضون بتنظيم المعرض وجهود القائمين عليه.

الجدير بالذكر أن معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس يستمر فى استقبال رواده حتى ٢٩ من فبراير الجارى بالحرم الرئيسى أمام كلية العلوم.