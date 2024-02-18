اليمن وحلف "الناتو" يبحثان تداعيات الهجمات الحوثية على السلم والأمن الدوليين

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، مع بوريس روج الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التطورات اليمنية والإقليمية وتداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على السلم والأمن الدوليين.

واستعرض العليمي - خلال اللقاء الذي عقد اليوم /الأحد/ على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" - مستجدات الأوضاع اليمنية، ومبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإحلال السلام والاستقرار، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأبرز جهود المجلس والحكومة المدعومة من الحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين، في مكافحة الإرهاب، والدعم المطلوب لتأمين مدن الموانئ وكبح تهديدات المليشيات الحوثية، والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها.. معربا عن تطلعه إلى شراكة استراتيجية مع حلف "الناتو" ومختلف الأطراف والتجمعات الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.