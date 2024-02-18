دراما رمضان.. الأعمال الكوميدية ضيف دائم بالموسم الرمضانى

إعتاد الجمهور المصرى والعربى، على تواجد الأعمال الدرامية الكوميدية تشارك بالموسم الرمضانى على مر التاريخ الفنى، وتحظى تلك النوعية من الأعمال بشعبية وجماهيرية كبيرة وخاصة خلال شهر رمضان، ويعتبر الموسم الرمضاني المقبل يشارك به العديد من الأعمال الكوميدية،ومن أبرز ملامح الموسم الكوميدي لهذا العام بدراما رمضان، هو منافسة الفنا هشام ماجد للفنان شيكو، مع الثنائية الفنية بينهم والتى دامت لسنوات بعض إنفصال الفنانأحمد فهمي عن الثلاثى، ويقدم كل من هشام ماجد وشيكو عمل فني منفصل، وفى التقرير نرصد لكم الأعمال الدرامية الكوميدية لموسم رمضان ٢٠٢٤..

الكبير أوى "الجزء الثامن"

يعتبر مسلسل الكبير أوى يمثل حالة خاصة لدي جمهور دراما رمضان، ويعد بمثابة إرتباط ذهني يعتبر بديلا لفوازير رمضان، وعلى مدار 7 سنوات ماضية أصبح المسلسل بتفاصيله الكوميدية شريكا رئيسيا على مائدة دراما الكوميديا.

المسلسل بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، أحمد الجندي.

"أشغال شقة"

يشارك الفنان هشام ماجد بالمسلسل الكوميدي "أشغال شقة"، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي لينضم لكتيبة أعمال الكوميديا فى رمضان.

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، سلوى محمد على، شيرين، مصطفى غريب والإخراج لخالد دياب.

"خالد نور وولده نور خالد"

يقدم الفنان شيكو مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" فى رمضان المقبل، ويشاركه البطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وينافس شيكو الفنان هشام ماجد بعد الانفصال الفنى بينهم لفترة دامت لسنوات، بعد ثنائية استمرت مع الفنان أحمد فهمى الضلع الثالث لهم.

المسلسل بطولة شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، والإخراج لمحمد أمين.

أكرم حسنى "بابا جه"

ينافس الفنان أكرم حسني بعمل كوميدي من خلال دراما رمضان هذا العام، ويقدم مسلسل "بابا جه" وذلك بعد العديد من الأعمال الكوميدية الناجحة، سواء على مستوى الدراما فى رمضان السنوات الماضية، أو على مستوى السينما.

المسلسل بطولة أكرم حسنى، نسرين أمين، لافيينا نادر، محمود البزاوى، سما إبراهيم، ريم عبدالقادر، والإخراج لخالد مرعى.

نجوم مسرح مصر "للأذكياء فقط"

يشارك نجوم "مسرح مصر" فى الموسم الرمضاني الحالى بمسلسل "للأذكياء فقط"، والذى تدور أحداثه فى قالب كوميدي بمجموعة من التشابكات بين مجموعة من الأفراد فى تصاعد للأحداث بشكل كوميدي.

المسلسل بطولة حمدى الميرغني، كريم عفيفي، رنا رئيس، ريم سامى، محمود البزاوى، أوتاكا، محمد عبدالرحمن حماقي.