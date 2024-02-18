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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

انتهاء مناورة عسكرية لمواجهة الإرهاب في بنين

بنين
بنين
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أنهت السلطات في بنين أول مناورة عسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة حضرية منذ عام 2021، حيث بدأت الهجمات الإرهابية الأولى في منطقة الشمال. 

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم /الأحد/، أنه تم حشد ما يقل عن 1000 فرد من أجل عملية "متروبوليس 2024"، والتي انتهت أخر الأسبوع، وهدفها أن تكون عملية وفعالة في حالة وقوع هجمات في المناطق الحضرية.. مضيفا أن هذه المناورات استمرت لمدة أربعة أيام في ضواحي "كوتونو" بموقع يتيح إمكانية التدخل عن طريق البر أو البحر أو الجو. 

وأوضح الراديو أن ما يقل قليلا عن 900 عنصر من القوات الخاصة من الجيش والقوات الجوية والبحرية والشرطة شاركوا في هذه المناورات، لافتا إلى أن رئيس الأركان العامة ووزراء الدفاع والأمن حضروا اليوم الأخير من المناورة، كما أرسلت "متروبوليس 2024" لهذه المناسبة مهمة طبية للسكان المقيمين في منطقة التمرين.

بنين مناورة عسكرية