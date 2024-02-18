الهلال يبحث عن رقم عالمي في مواجهة الرائد على ملعب "المملكة أرينا"

يحتضن ملعب "المملكة أرينا"، فى تمام الرابعة مساء اليوم الأحد، المواجهة الأولى لنادى الهلال، على ملعبه الجديد، والذى يبحث فيه عن رقم عالمى، عندما يستضيف نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

ويسعى فريق الهلال لتحقيق الفوز على ضيفه الرائد، لكتابة رقم قياسى كبير، يضاهى به الكرة العالمية فى مختلف الدوريات الكبرى، ومعادلة ارقام تاريخية سيطر عليها ريال مدريد ومانشستر سيتى.

وفى حالة فوز الهلال فى مواجهة الليلة، سيكون الانتصار الـ 22 له عل التوالى، ليعادل به الرقم التاريخي لريال مدريد الذي سجله في موسم 2014-2015، ويتفوق على سلسلة مانشستر سيتي، التي تحققت تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا في موسم 2020-2021.



وحقق فريق الهلال فى مختلف البطولات سلسلة كبيره من اللاهزيمة هذا الموسم، بعد انتصاره على سباهان أصفهان بثلاثية مقابل هدف، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.



وضرب فريق الهلال رقم اللاهزيمة خلال 29 مباراة، حيث فاز في 26 مواجهة، وتعادل 3 مرات، وسجل 85 هدفا واستقبل 12.



ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، متفوقا على النصر بفارق 4 نقاط، وحال تحقيق الانتصار على الرائد اليوم سيتسع الفارق مجددا لـ7 نقاط.