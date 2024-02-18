"القابضة للمطارات" تضع اللمسات النهائية لاستضافة مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات

واصلت لجان العمل بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية استعداداتها المكثفة لإستضافة فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات اقليم افريقيا والمقرر اقامته في القاهرة في الفترة من ٢٤ فبراير وحتي ١ مارس ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران .

وأصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة توجيهات بضرورة توفير كافة الامكانيات لظهور هذا الحدث بالشكل الذي يليق باستضافة مصر لهذا الحدث.

جدير بالذكر ان اللجنة التنظيمية للمؤتمر في الشركة القابضة تتابع علي مدار الساعة كافة الجوانب التسويقية و المالية والاعلامية والقانونية والتنظيمية والعلمية والانتقالات والاشراف علي الانشطة الخارجية والتنسيق لاستقبال الوفود وغيرها لاخراج الحدث بشكل مميز .