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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

أطباء الدقهلية: انعقاد الجمعية العمومية العادية

مجلس نقابة أطباء
مجلس نقابة أطباء الدقهلية
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تقدم مجلس النقابة العامة للأطباء بالتهنئة لنقابة أطباء الدقهليه لنجاح جمعيتها العمومية حيث تم عقد الجمعية العمومية لأطباء الدقهلية يوم الجمعة 16 فبراير بمقر نادى الاطباء بطلخا و قد شهد اليوم حضور كثيف من اطباء الدقهلية و بلغ الحضور النصاب القانوني بعد أقل من نصف ساعة من فتح باب التسجيل .

بدأت الفعاليات بكلمة ا.د علي توفيق نقيب اطباء الدقهلية التى بدأها بالترحيب بالسادة الحضور وشكرهم علي تلبية الدعوة و ضرب أروع الأمثلة في المشاركة النقابية 

كما تم عرض تقرير الأمين العام لنشاطات النقابة عن العام المنقضي و تقرير امين الصندوق عن الوضع المالي للنقابة في السنة المنقضية .

مجلس النقابة العامة للأطباء نقابة أطباء الدقهلية عقد الجمعية العمومية لأطباء الدقهلية