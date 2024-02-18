أطباء الدقهلية: انعقاد الجمعية العمومية العادية

تقدم مجلس النقابة العامة للأطباء بالتهنئة لنقابة أطباء الدقهليه لنجاح جمعيتها العمومية حيث تم عقد الجمعية العمومية لأطباء الدقهلية يوم الجمعة 16 فبراير بمقر نادى الاطباء بطلخا و قد شهد اليوم حضور كثيف من اطباء الدقهلية و بلغ الحضور النصاب القانوني بعد أقل من نصف ساعة من فتح باب التسجيل .

بدأت الفعاليات بكلمة ا.د علي توفيق نقيب اطباء الدقهلية التى بدأها بالترحيب بالسادة الحضور وشكرهم علي تلبية الدعوة و ضرب أروع الأمثلة في المشاركة النقابية

كما تم عرض تقرير الأمين العام لنشاطات النقابة عن العام المنقضي و تقرير امين الصندوق عن الوضع المالي للنقابة في السنة المنقضية .