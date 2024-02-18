النمر يتابع استكمال أعمال التطوير بممشي الطريق الدائري بأشمون

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفيه، اليوم الأحد أعمال تطوير ممشى أشمون الجديد (الطريق الدائري ) ، بطول حوالي 1500م وعرض 9م وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بالمظهر العام للطريق كونه هام وحيوى ، تنفيذ شركة المدار وتحت إشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون جنية.

وأشار النمر إلى أن أعمال إنشاء الممشي يعد بمثابة نقلة حضارية ومتنفساً جمالياً لأهالي وزائري المدينة ، كما تشمل أعمال التطوير برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور ، وإنترلوك ،ووسائل ري حديثة لترشيد إستهلاك المياه ،موجهاً الشركة المنفذة بتكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال بالطريق .