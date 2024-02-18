إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مُخيم "طولكرم"

أصيب ثلاثة فلسطينيون بالرصاص الحي أحدهم طفل وصفت إصابته بالخطيرة، اليوم /الأحد/، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوة خاصة المخيم، مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقا مشددا على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة، ووصفت المصادر الطبية حالة أحدهم وهو طفل بالخطيرة.

وأفاد شهود عيان من داخل المخيم بوجود عدد من الاصابات، حيث أطلقوا مناشدات للإسعاف للوصول اليها، إلا أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم وأعاقت تنقلها.

وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في حارة الشهداء داخل المخيم، ونشرت قناصتها في محيط المنطقة وعلى أسطح المنازل العالية بعد مداهمتها، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات مروحية، في سماء المدينة ومخيمها. وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط المخيم ومداخله وتحديدا في شارع نابلس عند مدخله الشمالي.