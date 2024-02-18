أعلن تياجو موتا المدير الفنى لفريق بولونيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لاتسيو، وذلك بعد قليل على ملعب " الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق بولونيا كالتالى:
حراسة المرمى: لوكاس سكوروبسكي.
خط الدفاع: ستيفان بوستش، سام بوكيما، جون لوكومي، فيكتور كريستيانسن.
خط الوسط: أسامة العزوزي، ريكاردو أورسوليني، لويس فيرجسون، جيوفاني فابيان، أليكسيس ساليمايكيرس.
خط الهجوم: جوشوا زيركزي.
ويحتل فريق لاتسيو المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما يق فريق بولونيا فى المركز الخامس برصيد 42 نقطة فى ترتيب الدورى الإيطالى "الكالتشيو".
البوابة سبورت
الدورى الإيطالى.. بولونيا يأمن خط دفاعاته فى مواجهة لاتسيو
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أعلن تياجو موتا المدير الفنى لفريق بولونيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لاتسيو، وذلك بعد قليل على ملعب " الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
أعلن تياجو موتا المدير الفنى لفريق بولونيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لاتسيو، وذلك بعد قليل على ملعب " الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.