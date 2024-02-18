الدورى الإيطالى.. بولونيا يأمن خط دفاعاته فى مواجهة لاتسيو

أعلن تياجو موتا المدير الفنى لفريق بولونيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لاتسيو، وذلك بعد قليل على ملعب " الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق بولونيا كالتالى:

حراسة المرمى: لوكاس سكوروبسكي.

خط الدفاع: ستيفان بوستش، سام بوكيما، جون لوكومي، فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: أسامة العزوزي، ريكاردو أورسوليني، لويس فيرجسون، جيوفاني فابيان، أليكسيس ساليمايكيرس.

خط الهجوم: جوشوا زيركزي.

ويحتل فريق لاتسيو المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما يق فريق بولونيا فى المركز الخامس برصيد 42 نقطة فى ترتيب الدورى الإيطالى "الكالتشيو".