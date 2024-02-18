وزيرة الخارجية اليابانية تعلن عزم بلادها تقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو عزم بلادها تقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا، وذلك بعد نحو عامين من بدء العملية العسكرية الروسية.

وأشارت الوزيرة اليابانية - في تصريحات لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأحد/ - إلى أن طوكيو ستطلب المساعدة من القطاع الخاص، مؤكدة أن مشاركته تعد ضرورية للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وتعهدت كاميكاوا بأن اليابان ستبذل جهودا متواصلة تشمل مختلف القطاعات لتقديم الدعم اللازم لأوكرانيا، وذلك قبل المؤتمر "الياباني - الأوكراني لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة الإعمار"، المقرر انعقاده في العاصمة طوكيو غدا.

كما شددت على أهمية دمج المرأة في خطط إعادة الإعمار لمشاركتها النشطة في جهود منع الصراعات وبناء السلام.. مؤكدة أن اليابان ستقف إلى جانب جميع الأوكرانيين، بما في ذلك النساء والأطفال.

وفيما يتعلق بقيود السفر التي فرضتها اليابان والتي تغطي الآن كامل أراضي أوكرانيا.. أوضحت كاميكاوا أنها سمعت عن شكاوى لبعض الشركات بشأن عدم قدرتها على اتخاذ قرار لبدء أعمال تجارية دون زيارة البلاد بشكل فعلي إلا أنها أكدت أن حماية المواطنين اليابانيين تظل أولوية قصوى، فيما ستعمل طوكيو في الوقت ذاته من أجل تسهيل أنشطة الشركات والنظر في كيفية التعامل مع القيود.

وسينضم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الأوكراني دينيس شميهال إلى ممثلي حوالي 130 شركة من البلدين في المؤتمر "الياباني - الأوكراني لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة الإعمار"، وسيناقشان خطط التعاون الثنائي التي تغطي سبعة مجالات، بما في ذلك الزراعة والبنية التحتية.