أعلن ماوريزيو ساري المدير الفنى لفريق لاتسيو، تشكيل فريقه الذى واجه به نظيره بولونيا، وذلك بعد قليل على ملعب " الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق لاتسيو كالتالى:
حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.
خط الدفاع: مانويل لاتزاري، باتريكيو غابارون، ماريو خيلا، أدام ماروسيتش.
خط الوسط: ماتيو جندوزي، دانيلو كاتالدي، لويس البيرتو.
خط الهجوم: غوستاف ايساكسون، شيرو ايموبيلي، فيليبي اندرسون.
ويحتل فريق لاتسيو المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما يق فريق بولونيا فى المركز الخامس برصيد 42 نقطة فى ترتيب الدورى الإيطالى "الكالتشيو".
البوابة سبورت
الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى للاتسيو فى مواجهة بولونيا
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أعلن ماوريزيو ساري المدير الفنى لفريق لاتسيو، تشكيل فريقه الذى واجه به نظيره بولونيا، وذلك بعد قليل على ملعب " الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
أعلن ماوريزيو ساري المدير الفنى لفريق لاتسيو، تشكيل فريقه الذى واجه به نظيره بولونيا، وذلك بعد قليل على ملعب " الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.