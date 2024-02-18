الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى للاتسيو فى مواجهة بولونيا

أعلن ماوريزيو ساري المدير الفنى لفريق لاتسيو، تشكيل فريقه الذى واجه به نظيره بولونيا، وذلك بعد قليل على ملعب " الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق لاتسيو كالتالى:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.

خط الدفاع: مانويل لاتزاري، باتريكيو غابارون، ماريو خيلا، أدام ماروسيتش.

خط الوسط: ماتيو جندوزي، دانيلو كاتالدي، لويس البيرتو.

خط الهجوم: غوستاف ايساكسون، شيرو ايموبيلي، فيليبي اندرسون.



ويحتل فريق لاتسيو المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما يق فريق بولونيا فى المركز الخامس برصيد 42 نقطة فى ترتيب الدورى الإيطالى "الكالتشيو".