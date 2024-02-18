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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى للاتسيو فى مواجهة بولونيا

لاتسيو
لاتسيو
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أعلن ماوريزيو ساري المدير الفنى لفريق لاتسيو، تشكيل فريقه الذى واجه به نظيره بولونيا، وذلك بعد قليل على ملعب " الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق لاتسيو كالتالى:
حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.
خط الدفاع: مانويل لاتزاري، باتريكيو غابارون، ماريو خيلا، أدام ماروسيتش.
خط الوسط: ماتيو جندوزي، دانيلو كاتالدي، لويس البيرتو.
خط الهجوم: غوستاف ايساكسون، شيرو ايموبيلي، فيليبي اندرسون.

ويحتل فريق لاتسيو المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما يق فريق بولونيا فى المركز الخامس برصيد 42 نقطة فى ترتيب الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

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