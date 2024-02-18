انطلاق معارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة 30%.. التموين: استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية.. واقتصاديون: الدولة تستخدم أدواتها الاقتصادية للحد من الجشع

تخفيفًا عن كاهل المواطنين من موجة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية المختلفة خلال الفترة الراهنة، وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الشهر الذي يحرص فيه المصريين على شراء هذه السلع بما يتناسب مع احتياجاتهم على مدار الشهر، اطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض «أهلا رمضان» الخميس الماضي.

توفر معارض «أهلا رمضان»، مختلف السلع التي يحتاجها المواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسواق، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة، لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ كميات كبيرة السلع الأساسية بالمنافذ التابعة لها، وكذلك في معارض « أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية، مؤكدة توافر مخزون استراتيجي يكفى لأكثر من 4 أشهر.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التخفيضات على أسعار سلع «أهلا رمضان» تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالسوق، موضحًا قيام شركتي الجملة بتوفير كافة المكونات التي يحتاجها المواطنين خلال الشهر الكريم، وأن هناك متابعة مستمر من الوزارة مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع الخاص.

يتم إقامة 65 شادر لمعارض «أهلا رمضان» في القاهرة، بالإضافة 13 محافظة بالوجه القبلي متواجدة بها الشركة، تعمل الشركة على توفير المقررات التموينية لنحو 27 مليون مواطن في مستوى المحافظات المتواجدة بنطاق عمل الشركة، من خلال 14 ألف بدال تمويني و4 آلاف منفذ جمعيتي، فضلًا عن 151 فرع تجزئة تابع للشركة، كما أن 80% من فروع الشركة تتعامل بالفاتورة الإلكترونية حيث من المتوقع تعميمها بنهاية العام الجاري، وأن الشركة يتبعها 191 مخزنا رئيسيا و608 ملاحق تابعة.

ويقول أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين قبل شهر رمضان في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، موضحًا أنها تقوم بشن الحملات التفتيشية على التجار، ولا بد من المواطنين مواجهة هذا الجشع من خلال الإبلاغ للجهات المختصة بزيادة الأسعار للسلع المختلفة.

كما يؤكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تعمل على مواجهة جشع التجار ومنع احتكارها من جانب وتوفير السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة من جانب آخر، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية المعنية تقوم بحملاتها التفتيشية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والقضاء على الاحتكار سواء من خلال منافذ وزارة الزراعة أو التموين.

ويواصل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة تستخدم أدواتها الاقتصادية للحد من الجشع والاحتكار في الأسواق، وهو ما يسمي بالاقتصاد الحر، حيث أنها من خلال الشركات المنتجة للسلع المختلفة، تطرح من خلال منافذها المختلفة كافة السلع بأسعار تنافسية مع مثيلاتها بالأسواق، موضحًا أن معارض أهلا رمضان توفر احتياجات المواطنين من مختلف السلع قبل قدوم شهر رمضان بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسواق، وهو ما يحقق التوازن داخل السوق.