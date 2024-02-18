شاهد.. زفاف ناهد السباعي وحسن الرداد في"محارب"

يواصل أبطال مسلسل "محارب" تصوير مشاهده للحاق بالعرض في الموسم الرمضاني الدرامي المقبل.

وتواجدت ناهد في كواليس التصوير بفستان زفاف ضمن أحد المشاهد التي تجمعها بالفنان حسن رداد.

المسلسل بطولة حسن الرداد وهو من تاليف محمد سيد يشير إخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

مسلسل "محارب" يضم عدد كبير من الفنانين منهم أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.