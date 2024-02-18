مذكرة تفاهم في مجالات التدريب والبرامج التوعوية بين جامعة القاهرة ووزارة الهجرة

وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بقاعة أحمد لطفي السيد، مذكرة تفاهم مشترك في مجالات الأنشطة والتدريب والندوات وبرامج التوعية بمجالات الهجرة والتنمية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مذكرة التفاهم المشترك تمثل استكمالًا للتعاون مع الوزارة لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وأساتذتها للمساهمة في حل عدد من المشكلات من خلال البحث العلمي والدراسات المختلفة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن توفير وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والكوادر والمتخصصين لتقديم البرامج التدريبية والاستشارية والتوعوية التي تنفذها الوزارة، وإعداد الأبحاث العلمية والإحصاءات التي تحتاج إليها الوزارة، إلى جانب إتاحة الفرصة للعاملين بالوزارة للحصول على المنح المقدمة من جامعة القاهرة أو الجهات الدولية التي يتم التعامل معها بمجالات الهجرة والتنمية، وتوفير الجامعة للكوادر الشبابية المؤهلة لمشاركة الوزارة في تنفيذ وتنظيم الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات.

ومن جانبها، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالشباب، ضمن رؤية الوزارةواستراتيجيتها بهدف إتاحة فرص التدريب والتأهيل، مؤكدة أن جامعة القاهرة تعد واحدة من أعرق الجامعات، التي نفخر اليوم بالتعاون معها، لتكون جزءا من استراتيجية الوزارة لتعزيز الهجرة الآمنة، وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعرض رؤية الدولة المصرية والوزارة نحو التعامل مع ملف الهجرة والمصريين بالخارج ومحاوره المتعددة.

وثمنت وزيرة الهجرة، جهود الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، باعتباره قيمة وقامة علمية ووطنية، وحرصه على الارتقاء بشباب الجامعة، مؤكدة اعتزازها بالتعاون مع جامعة القاهرة، التي نفخر جميعا بما تحققه من تقدم في مختلف المؤشرات الدولية، وارتفاع تصنيفها في المؤشرات العالمية، وقالت:إن علينا التعاون وتكامل الجهود للاستفادة من طاقات الشباب وتوجيهها لما يفيدهم ويفيد المجتمع، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتسق وخطة عمل الحكومة المصرية.

وقالت السفيرة سها جندي، إن الوزارة سوف تتيح لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخريجيهاالاستفادة من البرامج التدريبية التي تنفذها، وتتيح الفرصة لكافة الطلاب ولذوي الهمم للمشاركة في الأنشطة التي تنظمها، مشيرة إلي قيام الوزارة بتنظيم ورش عمل وندوات توعوية مشتركة مع الكلية، والمشاركة في المشروعات البحثية لوحدة بحوث ودراسات الهجرة بالكلية، وإتاحة الفرصة لطلاب الكلية للتدريب الصيفي ضمن البرامج التي توفرها الوزارة، إلي جانب المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل التي تشترك بها الوزارة، وتوفير فرص عمل للمتميزين في البرامج المشتركة حال توافر وظائف خالية وفق الأطر القانونية المقررة.

وأضافت السفيرة سها جندي، أن الوزارة سوف تتعاون مع جامعة القاهرة في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالشباب والتي تتم من خلال وحداتها المختلفة، كوحدة بحوث ودراسات الهجرة ووحدة دراسات الشباب، ووحدة التوظيف والتدريب وغيرها، بما يسهم في تمكين الشباب وتحقيق رؤية مصر 2030، وتعريف الطلاب برؤية الدولة المصرية والوزارة نحو التعامل مع ملف الهجرة والمصريين بالخارج ومحاوره المتعددة.

وفي ختام الفعاليات، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، حيث حرصت وزيرة الهجرة على منح رئيس جامعة القاهرة درع الوزارة تقديرا لجهوده ودعم الشباب، كما أهدى د. الخشت درع الجامعة للوزيرة، عرفانا بدورها البارز في دعم المصريين بالخارج والإسهام في إتاحة البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.

حضر توقيع مذكرة التفاهم، نواب رئيس الجامعة، والدكتورة حنان علي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق وحدة بحوث ودراسات الهجرة، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير.



جدير بالذكر أن مركز بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قد نظم نسختين من نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة IOM، والذي يعد الأول من نوعه سواء على مستوى الجامعات المصرية أو على المستوى الدولي، وذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة التغيرات في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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