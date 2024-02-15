المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد ضرورة وجود جدول زمني لتحقيق التسوية السياسية بالبلاد

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، ضرورة وجود جدول زمني محدد لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في البلاد، وذلك وفقًا لنبأ عاجل نُشِرَ عبر القاهرة الإخبارية.

وأشار باتيلي إلى أهمية تنفيذ آليات وطنية شاملة تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.

باتيلي حث جميع الكيانات الليبية على التعاون من أجل إقامة إدارة عادلة وشفافة تضمن مساءلة الإيرادات والموارد الليبية، وأكد على أهمية معالجة الوضع الأمني في جنوب البلاد الذي يثير القلق.

وناشد عبد الله باتيلي حكومة الوحدة الوطنية بضرورة تخصيص ميزانية للمفوضية العليا للانتخابات، استعدادًا لإجراء العملية الانتخابية.