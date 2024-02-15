متظاهرون يقتحمون مهرجان برلين دعما للديمقراطية

بدأ منذ قليل توافد الفنانين للسجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74 والذي يقام في قصر برليناله، وذلك بمشاركة 20 فيلم سينمائى ينافس على اكبر جوائز المهرجان "جائزة الدب الذهبي وجائزة الدب الفضي".

ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن وقام عشرات من المتظاهرين باقتحام مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74 والهتاف على السجادة الحمراء للمهرجان وقبل الافتتاح الرسمي للمهرجان الليلة، وقام عدد الصحفيين والمصورين توثيق وتسجيل لحظة اقتحام المتظاهرين ورفعهم للهواتف الخاصة بهم والهتاف دعم للديمقراطية وتحسين ظروف العاملين فى السينما.

يذكر ان يشارك فيلم "شاي أسود" للمخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو، وفيلم "إلى من أنتمي؟" للمخرجة التونسية مريم جبور، والفيلم الوثائقي "داهومي" للمخرجة السنغالية ماتي ديوب وذلك ضمن الأعمال المشاركة في قائمة المنافسين.

وتضم لجنة التحكيم ستة أعضاء هم الممثل والمخرج برادي كوربيه من الولايات المتحدة والمخرجة آن هوي من هونغ كونغ والمخرج الألماني كريستيان بيتزولد والمخرج الإسباني ألبرت سيرا والممثلة والمخرجة الإيطالية جاسمين ترينكا والكاتبة الأوكرانية أوكسانا زابوزكو.