"تعليم الجيزة" تنظم ندوة حول الاتحادات الطلابية والتطورات السياسية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ندوة حول الاتحادات الطلابية والتطورات السياسية، وذلك بمسرح المديرية، حيث شهدت الندوة جلسة حوارية بحضور أشرف سلومة، مدير المديرية وسمية الخطيب، وكيل المديرية وأحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وأحمد موسى رمضان، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية وعبد الله عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة

ومحمد جمال عبد العزيز، أمين اتحاد طلاب المديرية.



تناولت الجلسة الحوارية عدة محاور أبرزها:الاتحادات الطلابية باعتبارها صورة مصغرة للحياة السياسية التي يمارسها أعضاء البرلمان المصري، وجلسات الحوار الوطني وأهميتها في ترسيخ مبادئ الوعي السياسي الكامل بشكل مباشر لدى الشباب، وحرص الدولة المصرية على إقامة المؤتمرات الوطنية والمنتديات الشبابية ودورها في إكساب خبرات جديدة تصقل الشخصيات القيادية.

وفي نهاية فعاليات الندوة أطلق سلومة مبادرة (سفراء التغيير) كما أعلن عن دعمه لترشح أمين المديرية محمد جمال على منصب أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

