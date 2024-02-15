دوري أبطال آسيا.. الهلال يتأخر أمام سباهان في الشوط الأول

تأخر فريق الهلال السعودي في نتيجة الشوط الأول بهدف، أمام مضيفه سباهان أصفهان الإيراني، خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب نقش جهان، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

دخل الهلال، المباراة تشكيل هجومي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، قبل موقعة العودة في ملعبه الجديد المملكة أرينا في الرياض ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأحرز رامين رضائيان، هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة 37، ليضع سباهان في المقدمة على الهلال في الشوط الأول.

وتأهل الهلال إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تصدره لمجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، بينما تأهل سباهان أصفهان وصيفًا لمجموعته برصيد 10 نقاط.

بدأ الهلال، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - ميلينكوفيتش سافيتش

وفي الهجوم: مالكوم دي أوليفييرا - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.