خبير: السوشيال ميديا أصبحت ساحة للشائعات

قال فادي فهمي، خبير السوشيال ميديا، إن السوشيال ميديا أصبحت ساحة للشائعات، ومواجهتها تكون بالتوعية بشكل كبير.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه لا يجب منح الأشخاص بيانتهم الشخصية قائلًا: “يجب عدم التسجيل في أي موقع مجهول المصدر وعدم الدخول إلى مواقع غير موثقة، وعدم الضغط على أي لينك يتم إرساله من قبل أي شخص مجهول.

وتابع قائلًا: يجب تحري الدقة قبل تصديق أي معلومة على السوشيال ميديا على أنها حقيقة، وينبغي عدم نشر المعلومة على نطاق واسع إلا بعد التأكد من صحتها.

وأشار إلى أن رواد السوشيال ينبغي أن يكون لديهم وعي أكثر حتي لا تنتشر الشائعات بشكل كبير، موضحا أن هناك بعض الأشخاص يلجأون إلى بث الشائعة من أجل البحث عن التريند وزيادة الترافيك، مؤكدًا أن هناك شخصيات عامة وفنانين على الساحة الفنية يقومون بلفت نظر الجمهور من خلال إطلالات غريبة ومختلفة حتي يتصدرون التريند وتتحدث عنهم السوشيال ميديا.

وأكد أن التريند أصبح “هوس” المواطنين، حيث ينتشر بين كل حين وآخر شائعة تجتاح السوشيال ميديا، موضحًا أنه ينبغي على النشئ عدم الإلتفات إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأنها ستؤثر عليهم وعلى سلوكهم بشكل كبير.