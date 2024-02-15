قطاع الدواء يكشف السبب الحقيقي لنقص المنتجات في الصيدليات

قال أحمد نجاتي، استشاري الرقابة الداخلية وعضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء، إن الأدوية المغشوشة هي الأدوية التي تخضع لرقابة وزارة الصحة، ولا تحتوي على اشتراطات تصنيع أدوية، ولا تحصل على موافقات وزارة الصحة، أو هيئة الدواء.

وأضاف "نجاتي" خلال حواره مع الإعلامية سماح السيد، ببرنامج "قبل المداولة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الأدوية المهربة هي الأدوية التي تأتي من خارج البلاد بصورة غير مشروعة، ولا تخضع للرقابة من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الأدوية المغشوشة والمهربة تكون مجهولة المصدر، وغير خاضعة للرقابة، وهي نوع من التجارة غير الإنسانية.

وأوضح أن ارتفاع سعر تكلفة تصنيع الأدوية أحد أسباب نقص بعض الأدوية في السوق، مشيرًا إلى أن البعض يستغل هذه الأمور في الإتجار في الأدوية المغشوشة، وتحقيق الثراء السريع.