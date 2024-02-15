صحة غزة: مجمع ناصر الطبي يشهد وضعاً كارثياً نتيجة تحويله لثكنة عسكرية

قال الدكتور شرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تجبر ادارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادر صحي و11 من عائلاتهم و 191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.

وأضاف القدرة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن مجمع ناصر الطبي يشهد وضعا كارثيا مقلقا نتيجة تحويله إلى ثكنة عسكرية، وأن الطواقم الطبية لا تستطيع إعطاء اي علاج للمرضى وهذا يؤثر على وضعهم الصحي.

وحذر القدرة من توقف المولدات الكهربائية نتيجة نفاد الوقود خلال الـ24 ساعة القادمة مما يهدد حياة المرضى، منهم 6 مرضى، تحت أجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة و3 أطفال في الحضانة.