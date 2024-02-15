"الاقتصاد والعمل الحر" على مائدة نقاش مركز النيل للإعلام بطور سيناء

نظم مركز النيل للإعلام بطور سيناء، اليوم الخميس، لقاء إعلاميا بعنوان" الاقتصاد ونشر ثقافة العمل الحر، حاضر خلالها الدكتور على مصطفى يوسف، أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية جامعة السويس، وبمشاركة طلاب وطالبات كلية التربية بطور سيناء.

جاء اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والتي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم المنتج المصري والصناعة المحلية تحت شعار " مستقبل ولادنا في منتج بلدنا " تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.

وأكد "على" أن هناك بعض السلع تم وقف استيرادها من أهمها مستحضرات التجميل بكافة أنواعها والسيارات المصنعة كاملة بالخارج والملابس لتقليل الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الصعبة.

وأشار "على" أن الدولة لم تغلق باب الاستيراد ولكن هناك ضوابط بحيث يكون هناك صناعات تكميلية لهذه المنتجات داخل مصر.

وأوضح "على" أن تشجيع المنتج المحلى يساعد فى انشاء المزيد من المصانع لخلق فرص عمل للكثير من الشباب ومن ثم يقلل البطالة.

وذكر أن كثير من الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث تساهم فى خلق مجتمع منتج وليس مستهلك وبالتالى يكون له مردوده الايجابى على رفع المستوى المادى والاجتماعى للأسرة من ناحية ودعم وتقوية الاقتصاد الوطني من ناحية اخرى.

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