الدوري السعودي.. أبها موسيماني يفرط في فوز على التعاون

فرط فريق أبها، بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في نقطتين ثمينتين أمام التعاون، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتعد مواجهة أبها والتعاون، هي المباراة الأولى للأول تحت قيادة موسيماني، بعد تعاقد النادي معه الشهر الماضي في مهمة إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من طرفي المباراة لافتتاح التهديف.

واستمرت النتيجة بلا أهداف، حتى الوقت بدل من الضائع في الشوط الثاني، حيث سجل وليد الأحمد لاعب التعاون هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+3.

ولكن فرط أبها في الفوز، بتلقي شباكه هدف في الدقيقة 90+6 عن طريق أشرف المهديوي، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

تولى موسيماني تدريب الأهلي، وتوج معه بالعديد من البطولات القارية، مثل دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وقاد صن داونز وسوبر سبورت يونايتد بالإضافة إلى منتخب جنوب أفريقيا، وأهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي، ثم أبها ليخوض تجربته التدريبية السابعة في مسيرته.

وبتلك النتيجة، ظل أبها في المركز السابع عشر قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 15 نقطة، بينما رفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.