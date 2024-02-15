الدوري السعودي.. محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام الاتفاق

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الاتفاق، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الخليج، اليوم الخميس، نظيره الاتفاق على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود محمد شريف هجوم الخليج أمام الاتفاق، الذي يقوده فنيًا أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وخرج محمد شريف عن قائمة المنتخب الوطني، التي شاركت في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، التي أقيمت في كوت ديفوار.

ويحتل الخليج، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 22 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المرتبة الثامنة وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل الخليج لمواجهة الاتفاق

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: سعيد حمسل - محمد عبده خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو

خط الوسط: عبدالإله هوساوي - وو يونج - إيفو رودريجيز

وفي الهجوم: خالد ناري - محمد شريف - فابيو مارتينيز.