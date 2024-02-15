شذى حسون تتعاون مع بتول عرفة فى 4 كليبات جديدة داخل مصر

تواصل المطربة العراقية شذى حسون وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد حيث أضيفت مؤخرًا أغنية للألبوم بعنوان "دلع دلع" من ضمن ثلاثة أغنيات جديدة، جارى الإنتهاء تماما من كافة تفاصيل هذه الأغانى، استعدادا لطرحها.

وتتعاون حسون مع المخرجة بتول عرفة في 4 كليبات جديدة، سيتم تصويرها بالكامل في مصر، عقب الإنتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بهذه الأغانى، وفى نفس الوقت تنتهى المخرجة من معاينة أماكن تصويرها، وكافة التفاصيل الخاصة بهذه الكليبات.

كانت المطربة شذى حسون قد طرحت في يونيو الماضى، كليب"على ما أظن"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم.