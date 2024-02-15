رئيس جامعة عين شمس يسدد ركلة البداية فى افتتاح فعاليات "كأس رئيس الجامعة "

افتتح محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، اليوم الخميس، فعاليات "كأس رئيس الجامعة" والذي تنظمه اللجنة الرياضية بإتحاد طلاب جامعة عين شمس تحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

ووجه رئيس جامعة عين شمس كلمة حماسية للطلاب حثهم فيها على تحقيق التوازن بين ممارسة الرياضة وبين تأدية واجبهم الدراسي للوصول الى اقصى استفادة من خلال تواجدهم على ارض الجامعة كما أشار سيادته إلى أهمية هذه الأنشطة الرياضية لما فيها من فتح مجالات للتعارف والتعاون بين الكليات المختلفة واكتشاف المواهب التي يتمتع بها الطلاب.

وبدأت فعاليات اليوم بالمباراة الافتتاحية بين كليتي التجارة والصيدلة والتي سدد زين العابدين ركله البداية لها واستمرت الفعاليات بمباريات حاسبات × تمريض،المدينة طلبه × اداب، طب × السن

تقام بطولة كرة القدم الـ ۱۱ في الفترة من ١٥ وحتى ٢٢ من فبراير الجاري على ملعب المدينة الجامعية وبطولة كليات الجامعة في الالعاب الالكترونية البلايستيشن في الفترة من ٢٠ إلى ٢١ من فبراير الجاري بتنسيق طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي.