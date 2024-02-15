دوري أبطال آسيا.. اتحاد جدة يعود للسعودية بتعادل مع نافباخور بمشاركة حجازي

حقق فريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه نافباخور الأوزبكي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد المركزي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

تواجد أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للاتحاد، وخاض دقائق المباراة كاملة حتى نهايتها، وارتدى شارة القائد أمام نافباخور.

وغاب المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما عن صفوف اتحاد جدة؛ لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بينما شارك مواطنه نجولو كانتي أساسيًا مع النمور.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما فشل اللاعبون في هز الشباك، بالرغم أن رفاق حجازي بدأوا اللقاء باحثين عن إحراز هدف، حيث منعت العارضة كرة المغربي عبدالرزاق حمدالله من هدف العميد الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو الفريقين مجددًا في قص شريط أهداف المباراة، ولكن باءت كل محاولاتهم بالفشل، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبذلك، يعود اتحاد جدة إلى السعودية بتعادل ثمين مع نافباخور، قبل موقعة الإياب في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها يوم الخميس 22 فبراير الجاري.