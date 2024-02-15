أستاذة اقتصاد: البرازيل استفادت من تجربة مصر في «COP 27»

قالت وفاء علي، أستاذة الاقتصاد، إن مصر تستبق الزمن وتكتب حقبة جديدة في التنوع الاقتصادي العالمي، وتدرك جيدا أهمية التجربة البرازيلية، والتي تعد تجربة رائدة ومفيدة للطرفين المصري والبرازيلي.

وأضافت «علي» خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن حديث الرئيس البرازيلي دا سيلفا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، على أن مستوى التبادل التجاري بالنسبة للاستثمارات بين مصر والبرازيل، ضئيل ولا يرقى للمستوى التاريخي بين البلدين، يعد دليل على أن هناك تطابق في وجهات النظر في القضايا الهامة سواء على المستوى الدولي أو تحقيق أهداف الألفية الثانية أوتأييد القضية الفلسطينية بالنسبة لاتساع دائرة الصراح في المنطقة.

وتابعت، أن البرازيل لديها تنظيم لـ«COP 30» واستفادت من التجربة المصرية في «COP 27» والتي عرضت فيها الدولة المصرية تجربتها وكانت تجربة رائدة استفادت منها دول العالم.

وأكملت: «العالم الأن يمر بمرحلة مخاط جديدة، خاصة بتصاعد الأحداث الجيوسياسية، وعلى كل دولة أن تُفعل أدواتها الجيواقتصادية، وإعادة تشكيل هياكل صنع القرار العالمي، خصوصا أن التحالفات السياسية والاقتصادية، اصبحت تحكم كل المبادئ الأيدلوجية الحاكمة، التي أرتبطت بأحداث الفترة الماضية، مع التأكيد على أن مصر يجب أن تقدم للعالم نموذج اقتصادي جديد بعيدا عن أي خلافات ».